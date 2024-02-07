МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. В ближайшие десять лет мир ожидает затяжной долговой кризис, который будет иметь непредсказуемые последствия для многих стран, заявил экономист Артур Лаффер в беседе с CNBC. Эксперты предсказали Великобритании и США долговой кризис

"Я предсказываю, что следующие 10 лет станут десятилетием долга. Задолженность в глобальном масштабе идет полным ходом. Ничем хорошим это не закончится", — сообщил экономист. По словам Лаффера, в сентябре 2023 года объем глобального долга достиг рекордной отметки в 307,4 триллиона долларов, при этом с 2013 года глобальная задолженность увеличилась на 100 триллионов.

Согласно данным из последнего отчета Института международных финансов, доля долга в мировом валовом внутреннем продукте выросла до 336%. В 2012 году отношение долга к ВВП в странах с развитой экономикой составляло 110 %, а в странах с развивающейся экономикой — 35 %. В четвертом квартале 2022 года оно составляло 334 %.

"Я ожидаю, что некоторые крупные страны, которые не решат свои долговые проблемы, умрут медленной финансовой смертью", — сказал Лаффер, добавив, что некоторые страны с развивающейся экономикой "вполне могут обанкротиться".

По словам Лаффера, страны, которым удастся улучшить свою финансовую ситуацию, могут выиграть, привлекая рабочую силу, капитал и инвестиции из-за рубежа, в то время как те, кто этого не сделает, могут потерять таланты, доходы и многое другое.

Экономист предупредил, что погашение долга будет становиться все более сложной задачей по мере того, как население развитых стран будет стареть, а число трудоспособного населения будет сокращаться. Лаффер заключил, что единственным способом решить эту проблему станет либо повышение налогов, либо ускоренное развитие экономики, которое обгонит накапливающийся долг.