МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Рост дефицита бюджета США ведет к росту государственного долга, тем самым раскручивается долговая спираль, и для борьбы с ней Штатам необходимо "затянуть пояса" – повысить налоги и снизить социальные выплаты, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. В США придумали, как поставить оружие Киеву чужими руками

По оценкам бюджетного управления конгресса США, дефицит федерального бюджета вырастет с 1,6 триллиона долларов в 2024 финансовом году до 2,6 триллиона — в 2034 году.

"Рост дефицита бюджета ведет к росту госдолга, но чем больше госдолг, тем выше расходы бюджета на обслуживание госдолга. Соответственно, рост дефицита бюджета ускоряется. Кроме того, чем активнее приходится занимать, тем выше ставки и, опять-таки, тем больше расходы бюджета на обслуживание госдолга. Таким образом, возникает долговая спираль. Для того чтобы преодолеть эту опасную тенденцию, необходимо "затягивать пояса" – повышать налоги, снижать социальные выплаты – но это явно не популярные меры", — отмечает Осадчий.

По мнению эксперта, заявление управления конгресса США по бюджету следует рассматривать также в контексте предвыборной борьбы.

"Очевидно, что оно наносит удар по демократам. Между тем, директор этого управления – Филлип Свагел — республиканец. Недавняя новость о превышении госдолгом США уровня 34 триллиона долларов и нынешняя новость об ожидаемом через 10 лет росте дефицита бюджета на 1 триллион долларов — звенья одной цепи", — заключил эксперт.