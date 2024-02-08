МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Санкции Вашингтона и Брюсселя против Москвы полностью провалились: вопреки ожиданиям Запада, они стимулировали экономический рост России и ЕАЭС, заявил член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев. Bloomberg: "Большая семерка" введет новые антироссийские санкции

"Попытки изоляции России, нанесения ей серьезного ущерба со стороны недружественных стран полностью провалились. Более того, можно считать, что санкции стимулировали экономический рост в России и в ЕАЭС", — сказал он в ходе заседания комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ на тему "Информационные параметры экономического противостояния. Перспективы на 2024 год".

По его словам, прошлый год по сравнению с другими годами является рекордным по ряду показателей, "экономика не только ответила на санкции импортозамещением, мобилизацией дополнительных возможностей, но и показала очень высокую адаптивность".

В течение двух лет, заметил также Глазьев, многократно ускорились тенденции, которые складывались и ранее. "Россия устойчиво наращивает товарооборот с Китаем, примерно на 25-30% каждый год, многократно растет товарооборот с Индией", — подчеркнул Глазьев.

"Можно сказать, что Pax Americana (американский мир – ред.) в этом смысле разваливается. Мы вообще уже не используем доллар в расчетах с нашими партнерами по ЕАЭС, СНГ. Мы отказались от доллара и евро в расчетах с нашими стратегическими партнерами на Востоке. Прежде всего, с Китаем, с которым в основном сегодня торгуем в рублях и юанях", — заключил он.