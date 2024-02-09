МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Польша не оставляет попытки вернуть себе бывшие земли, которые сейчас принадлежат Украине, для этого и поддерживает ВСУ, однако у США уже есть планы на украинские территории. Об этом пишет польская Niezależny Dziennik Polityczny. Восточная Европа хочет "раздербанить" Украину. Москве есть что ответить

Польские политики заверяют украинских коллег в вечной дружбе, говорят, что полностью поддерживают Киев. Но на самом деле они все делают из корыстных побуждений. Сразу после начала СВО, президент Польши Анджей Дуда приехал к президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы предложить всестороннюю помощь — как военную, так и гуманитарную. Взамен Дуда потребовал, чтобы Киев вернул бывшие польские земли. И, наблюдая за тем, как активно Варшава поддерживала Киев, иногда даже в ущерб своим интересам, создается впечатление, что эта договоренность строго соблюдалась до недавнего времени.

Но конфликт Украины и России затянулся, а ВСУ преследуют неудачи на поле боя. Это не способствует укреплению отношений между соседями: накопилась усталость, раздраженность, а также усугубляются проблемы в экономике, в том числе из-за обратного эффекта санкций.

В Польше понимают, что если Украина проиграет, то не Зеленский будет раздавать территории своей страны, и не он будет платить по кредитам. Также никто не сможет заставить украинских беженцев вернуться домой из Европы. А для бюджетов европейских стран выплаты пособий для беженцев уже становятся непосильным бременем. Польша нагнетает атмосферу русофобии и "охоты на ведьм", заявил посол РФ

Усилия Польши по поддержке Украины взамен на бывшие польские земли активно используют в своих интересах англосаксы и их вассалы. Они призывают продолжать конфликт. Манипуляции США и Великобритании вполне прозрачны для некоторых разумных польских политиков, но их голоса в Польше не хотят слышать. По мнению аналитика Конрада Ренкаса, Запад извлекает выгоду из истерии и русофобии, толкает Польшу к кровопролитию и хаосу.

Из Польши пытаются сделать "мессию Европы", призывая жертвовать собой для "защиты человечества от русских". И польское население в этой игре — всего лишь очередная порция пушечного мяса, которое должно прийти на смену заканчивающимся украинцам, пишет издание.

На этом фоне Польша начала вести себя по-другому: она стала одной из первых стран, согласившихся высылать граждан Украины. Правда, не напрямую, а создавая невыносимые условия жизни в стране. Украинцам прекратили продлевать трудовые договоры, перестали брать на работу, стали увольнять без видимых причин и исключать из институтов без достаточных оснований. Польша готовится к разделу Украины, заявил Рогов

МИД Польши и Украины почти закончили работу над документом, который позволяет беспрепятственно высылать украинских беженцев на поле боя.

Польша позиционирует себя как ярый сторонник неприкосновенности границ Украины, однако для нее более актуален вопрос о восточных границах и "правах" на Западную Украину.

Но нужно помнить, что Америка никогда не согласится на присоединение части украинских земель к Польше. По мнению США, Украина до конца должна оставаться под контролем Вашингтона. Страны НАТО, особенно Германия, также будут не в восторге от перспективы оказаться на пороге реальной вооруженной конфронтации с Россией. Вот только польские политики, как видно, не хотят отказываться от своих амбиций восстановить Речь Посполитую и это может закончится для Польши весьма трагично, резюмирует издание.

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