БРЮССЕЛЬ, 10 фев — ПРАЙМ. В Евросоюзе достигли предварительной политической договоренности по предложенной Еврокомиссией реформе экономического управления ЕС, говорится в пресс-релизе Совета ЕС, распространенном в субботу. В Венгрии назвали идею ЕС о доходах от активов РФ "наследием коммунизма"

"Участники переговоров Совета и Европейского парламента достигли сегодня предварительного политического соглашения по предложенной реформе системы экономического управления ЕС", — сказано в документе.

Отмечается, что следующим шагом станет одобрение реформ в соответствующих комитетах Совета ЕС и Европарламента, а затем голосование в обоих органах.

В апреле 2023 года Еврокомиссия внесла предложение о реформе экономического управления. Реформа должна упростить экономическое управление и повысить национальную ответственность в этой сфере, предоставив государствам-членам большую свободу действий в определении собственных путей бюджетной корректировки и обязательств по реформам и инвестициям.

Сообщалось, что новые правила должны облегчить проведение необходимых реформ, будут способствовать инвестициям, а также помогут сократить высокие показатели государственного долга постепенным и эффективным образом.

Совет ЕС ранее рекомендовал завершить законодательную работу по этому предложению ЕК до конца 2023 года.