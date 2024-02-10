МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) направил канцлеру Германии Олафу Шольцу письмо с призывом присоединиться к предложенным блоком мерам по урегулированию экономической ситуации в стране, сообщает издание Tagesschau (часть холдинга ARD). Шольц резко отреагировал на интервью Путина Карлсону

"Председатели парламентской группы ХДС/ХСС Фридрих Мерц и Александр Добриндт пишут (в письме — ред.), что очень обеспокоены ситуацией в немецкой экономике и называют 12 мер, которые сделают немецкие компании более конкурентноспособными", — отмечается в материале Tagesschau со ссылкой на доступное ARD письмо.

В число предлагаемых Мерцем и Добриндтом мер входят снижение налогов на электроэнергию, ограничение соцвыплат на уровне 40% от чистой зарплаты и предоставление более гибкого рабочего графика сотрудникам, сообщает издание.

Также отмечается, что программа будет представлена в бундестаг на рассмотрения на следующей неделе.

"ХДС и ХСС… призывают Шольца "присоединиться к этому пакету чрезвычайных мер и создать необходимое единство внутри вашей коалиции", — сказано в материале Tagesschau.

Ранее глава минфина Германии Кристиан Линднер заявил, что страна становится беднее, поскольку не может обеспечить экономический рост, страна больше неконкурентоспособна. В 2022 году ФРГ, как и вся Европа, столкнулась с энергетическим кризисом и, как следствие, возросшей инфляцией, во многом из-за введенных против России санкций.