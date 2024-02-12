МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Введенный киевским режимом запрет на переговоры с Москвой и продолжение военного конфликта на Украине выгодны Западу и открывают перед Вашингтоном и Лондоном перспективу многомиллиардных заказов для военно-промышленного комплекса, они заинтересованы в максимальном разрушении Украины, так как их промышленные гиганты уже стоят в очереди за заказами на восстановление инфраструктуры этой страны, заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев. СМИ: все больше немцев не хотят поддерживать Украину и санкции

В понедельник исполняется девять лет со дня подписания Минских соглашений.

В интервью "Аргументам и фактам" Нургалиев заявил, что конфликт никогда не затихал, а перед началом СВО "наоборот, разгорелся еще сильнее". По его словам, принимаемые законы и действия украинских политиков в отношении Донбасса были направлены исключительно на эскалацию.

Нургалиев отметил, что сегодня вновь усиливаются голоса в пользу мирного политического урегулирования на Украине, пусть даже ценой утраты ею части своих территорий. Он вновь напомнил, что Москва не отказывалась от переговоров, но Зеленский заблокировал их на законодательном уровне. "Володя, ну что ты делаешь?". Путин рассказал о Зеленском и неонацизме

"Нынешний конфликт открыл перед США и Англией перспективу многомиллиардных заказов для военно-промышленного комплекса. Более того, они, на мой взгляд, заинтересованы в максимальном разрушении Украины, поскольку промышленные гиганты уже выстроились в очередь для получения госзаказов на восстановление инфраструктуры этой страны. А доведенных до нищеты украинцев Запад готов насильно гнать на убой ради достижения своих целей по ослаблению России", — заключил он.

Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений (Минск-2) был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.

Позднее экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что Минские соглашения дали Украине время на развитие, а также позволили Западу оказать стране поддержку.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.