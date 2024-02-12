БРЮССЕЛЬ, 12 фев — ПРАЙМ. Североатлантический альянс не должен зависеть от настроения политиков, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, комментируя высказывания бывшего президента США Дональда Трампа о НАТО и России. Он также призвал всех "быть серьезными". Белый дом назвал ужасающими слова Трампа о "нападении" России на НАТО

Ранее Трамп в ходе митинга сторонников в штате Южная Каролина рассказал, что будучи президентом США, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечит ли Вашингтон защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп ответил ему, что делать этого не будет, поскольку остальные участники Альянса недостаточно выделяют средства на оборону.

"Во время этой кампании (избирательной кампании в США — ред.) мы увидим и услышим много разного, но давайте будем серьезными: НАТО не может быть альянсом, работающим "по меню". Это военный альянс! Он не может функционировать в зависимости от настроения президента США в конкретные дни", — сказал Боррель.

Он также заявил, что не намерен комментировать все идеи, высказываемые в ходе избирательной кампании в США. Боррель подчеркнул, что альянс "либо есть, либо его нет".