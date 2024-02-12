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Боррель прокомментировал заявление Трампа о НАТО
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Североатлантический альянс не должен зависеть от настроения политиков, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, комментируя высказывания бывшего президента США Дональда Трампа о... ПРАЙМ, 12.02.2024
общество , экономика, новости, ес, дональд трамп, нато, жозеп боррель
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БРЮССЕЛЬ, 12 фев — ПРАЙМ. Североатлантический альянс не должен зависеть от настроения политиков, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, комментируя высказывания бывшего президента США Дональда Трампа о НАТО и России. Он также призвал всех "быть серьезными".
Ранее Трамп в ходе митинга сторонников в штате Южная Каролина рассказал, что будучи президентом США, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечит ли Вашингтон защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп ответил ему, что делать этого не будет, поскольку остальные участники Альянса недостаточно выделяют средства на оборону.
"Во время этой кампании (избирательной кампании в США — ред.) мы увидим и услышим много разного, но давайте будем серьезными: НАТО не может быть альянсом, работающим "по меню". Это военный альянс! Он не может функционировать в зависимости от настроения президента США в конкретные дни", — сказал Боррель.
Он также заявил, что не намерен комментировать все идеи, высказываемые в ходе избирательной кампании в США. Боррель подчеркнул, что альянс "либо есть, либо его нет".