МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Подготовка шестилетнего плана социально-экономических действий завершается, заявил президент России Владимир Путин. Путин потребовал уделить особое внимание сдерживанию инфляции

Глава государства в понедельник, 12 февраля, провел совещание по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.

"Сейчас выходит на завершающий этап работа над планом социально-экономических действий на ближайшие шесть лет", — сказал он.

По словам Путина, план будет включать в себя поддержку инвестиций, обеспечение техсуверенитета, обновление и строительство инфраструктуры, комплексное развитие населенных пунктов и другие ключевые задачи.