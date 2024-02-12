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2024
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В России завершают подготовку плана социально-экономических действий
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Подготовка шестилетнего плана социально-экономических действий завершается, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в понедельник, 12 февраля, провел совещание... ПРАЙМ, 12.02.2024
общество , экономика, новости, россия, экономика рф, план социально-экономических действий
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Подготовка шестилетнего плана социально-экономических действий завершается, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в понедельник, 12 февраля, провел совещание по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.
"Сейчас выходит на завершающий этап работа над планом социально-экономических действий на ближайшие шесть лет", — сказал он.
По словам Путина, план будет включать в себя поддержку инвестиций, обеспечение техсуверенитета, обновление и строительство инфраструктуры, комплексное развитие населенных пунктов и другие ключевые задачи.