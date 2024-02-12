БРЮССЕЛЬ, 12 фев — ПРАЙМ. Обход антироссийских санкций третьими странами является реальностью, при этом ЕС видит позитивные сдвиги по данной проблеме, сообщил в ходе брифинга в Брюсселе представитель ЕК Даниэл Шеридан Ферри. В ЕС начнут согласовывать новые санкции в День святого Валентина

По его словам, есть причины полагать, что третьи страны принимают позитивные меры для предотвращения реэкспорта ряда товаров, которые могут быть использованы в боевых действиях.

"Это позитивный сигнал… Санкции могут быть эффективными только в том случае, если их соблюдают, а не обходят", — сказал он.

В то же время, представитель ЕК признал, что обход санкций — "это реальность, с которой продолжают бороться в Евросоюзе".

"У нас в среду пройдет мероприятие с участием высокопоставленных экспертов из государств-членов ЕС и координаторов по санкционной политике. Также в форме примут участие эксперты из государств, не входящих в Евросоюз, в том числе из США и Британии", — сообщил Ферри.

Он добавил, что меры по борьбе с обходом санкций также входят в новые пакеты антироссийских ограничений.

Представитель ЕК напомнил, что спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан постоянно находится в поездках по не входящим в союз странам, "пытаясь предотвратить попадание продукции из ЕС через третьи страны, которая может быть использована в боевых действиях на Украине".

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.