МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Управляющая компания "Альфа-Капитал" планирует обратиться сегодня в арбитражный суд Москвы с иском к Euroclear на рекордную сумму 248 миллиардов рублей, сообщает РБК, ссылаясь на гендиректора УК Ирину Кривошееву. Politico: в Евросоюзе боятся возмездия Москвы за кражу российских активов

Это максимальная сумма требований к депозитарию Euroclear, до этого самым крупным был иск от УК "Первая" (вначале она хотела взыскать 185 миллиардов рублей, потом снизила сумму требований до 104,5 миллиардов).

В управляющей компании считают, что имеют право подать иск в России после того, как безуспешно пытались добиться справедливости за рубежом. В иске будут включены требования по всем замороженным активам, держателем которых является "Альфа-Капитал", в первую очередь в интересах клиентов.

Российские компании и граждане начали подавать иски к иностранным депозитариям в 2023 году. В своих исковых требованиях они заявляют о возмещении стоимости заблокированных денег, а также о взыскании начисленных, но не полученных дивидендов, купонных выплат и тд. Есть уже несколько решений судов в пользу в пользу истцов.