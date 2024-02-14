2024-02-14T13:38:09+03:00
2024-02-14T13:38:09+03:00
2024-02-14T13:38:09+03:00
2024
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Российская УК хочет через суд получить рекордную сумму от Euroclear
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Управляющая компания "Альфа-Капитал" планирует обратиться сегодня в арбитражный суд Москвы с иском к Euroclear на рекордную сумму 248 миллиардов рублей, сообщает РБК, ссылаясь на... ПРАЙМ, 14.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Управляющая компания "Альфа-Капитал" планирует обратиться сегодня в арбитражный суд Москвы с иском к Euroclear на рекордную сумму 248 миллиардов рублей, сообщает РБК, ссылаясь на гендиректора УК Ирину Кривошееву.
Это максимальная сумма требований к депозитарию Euroclear, до этого самым крупным был иск от УК "Первая" (вначале она хотела взыскать 185 миллиардов рублей, потом снизила сумму требований до 104,5 миллиардов).
В управляющей компании считают, что имеют право подать иск в России после того, как безуспешно пытались добиться справедливости за рубежом. В иске будут включены требования по всем замороженным активам, держателем которых является "Альфа-Капитал", в первую очередь в интересах клиентов.
Российские компании и граждане начали подавать иски к иностранным депозитариям в 2023 году. В своих исковых требованиях они заявляют о возмещении стоимости заблокированных денег, а также о взыскании начисленных, но не полученных дивидендов, купонных выплат и тд. Есть уже несколько решений судов в пользу в пользу истцов.