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Инфляционные ожидания россиян на год вперед снизились в феврале
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Инфляционные ожидания россиян на год вперед в феврале снизились до 11,9% с январских 12,7%, следует из исследования "инФОМ", выполненного по заказу Банка России. Одновременно... ПРАЙМ, 14.02.2024
экономика, новости, инфляционные ожидания, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на год вперед в феврале снизились до 11,9% с январских 12,7%, следует из исследования "инФОМ", выполненного по заказу Банка России.
Одновременно наблюдаемая населением инфляция в России замедлилась до 15,2% с январских 16,3%.
По прогнозу Банка России, жесткая денежно-кредитная политика ограничит избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.