МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на год вперед в феврале снизились до 11,9% с январских 12,7%, следует из исследования "инФОМ", выполненного по заказу Банка России. Инфляция в Великобритании в январе осталась на уровне декабря

Одновременно наблюдаемая населением инфляция в России замедлилась до 15,2% с январских 16,3%.

По прогнозу Банка России, жесткая денежно-кредитная политика ограничит избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.