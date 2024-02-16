МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Российская армия перекрыла важный пусть снабжения солдат Украины в Авдеевке и теперь может взять в кольцо противника, пишет The New York Times. "Все что нам остается — только молиться", признается газете один из украинских солдат, который находится на передовой. Авдеевка находится на грани перехода под контроль России, заявил Белый дом

Официальный представитель украинской группировки в Авдеевке Дмитрий Лиховой говорит, что солдаты ВСУ иногда используют отступление, чтобы занять более выгодные позиции для отражения атак русских солдат. Кроме того, он рассказал, что ВСУ используют резервные маршруты, чтобы подвезти припасы солдатам в осаде. По его мнению, обстановка в Авдеевке меняется с каждым часом.

Но по сути слова Лихового говорят о том, что для ВСУ наступили зловещие времена в Авдеевке, которые грозят полным выводом украинских солдат из города, превращенного в руины.

Несколько недель назад ВСУ сменила солдат, которые последние два года обороняли город, но теперь измотаны и истощены. Пришедшие им на замену солдаты их элитной 3-й штурмовой бригады признают, что сегодня они действуют в чрезвычайно критической обстановке.

"Авдеевка — это ад", — заявил командир Бригады Андрей Билецкий. По его словам, российская армия постоянно обновляет силы и может в любой момент ввести в бой больше сил и средств. К тому же российская авиация кидает на ВСУ мощные бомбы.

Тем временем Киев перестал получать военную помощь из США, поэтому украинские солдаты вынуждены экономить боеприпасы. Вначале украинцы хотели превзойти русских в использовании дронов, с помощью которых они могут атаковать противника, но из-за тумана и дождя и украинцы, и русские в последнее время редко могут применять беспилотники. Минобороны рассказало, как солдатам ВСУ включали похоронный марш

Один из украинских солдат утверждает, что для ВСУ удержание Авдеевки не имеет стратегического смысла, единственная цель — нанести русским максимально возможные потери. И по мнению экспертов, русские войска действительно потеряли больше, чем ВСУ.

Однако, многие сейчас наблюдают за тем, как поведет себя в Авдеевке новый главный командующий ВСУ Александр Сырский. Ранее Сырского критиковали за то, что он заставлял украинских солдат биться за Бахмут, хотя было понятно, что ситуация там проиграна. Теперь может повториться то же самое и с Авдеевкой.

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