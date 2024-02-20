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2024
https://1prime.ru/state_regulation/20240220/843115051.html
Евросоюз продлил действие санкций до 24 февраля 2025 года
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Европейский союз принял решение продлить действие санкций, введенных против России после присоединения новых территорий, до 24 февраля 2025 года, говорится в официальном журнале... ПРАЙМ, 20.02.2024
экономика, новости, ес, санкции против рф, новые регионы рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 20 фев — ПРАЙМ. Европейский союз принял решение продлить действие санкций, введенных против России после присоединения новых территорий, до 24 февраля 2025 года, говорится в официальном журнале ЕС.
"Это решение (о продлении санкций — ред.) будет применяться до 24 февраля 2025 года", — следует из текста документа. Отмечается, что решение вступит в силу на следующий день после публикации.
Согласно журналу, речь идет о мерах, которые ввели в связи с якобы "незаконным признанием, оккупацией или аннексией Российской Федерацией некоторых неподконтрольных правительству территорий Украины".
В 2014 году на фоне госпереворотов на Украине жители Крыма провели референдум о вхождении в состав России. 18 марта президент РФ Владимир путин подписал с представителями властей полуострова соответствующих договор. Аналогичные референдумы прошли в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях осенью 2022 года после начала спецоперации на Украине. В ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента голосовавших, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента. 30 сентября 2022 года Путин подписал с руководителями регионов договора о вхождении в состав России.