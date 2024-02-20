БРЮССЕЛЬ, 20 фев — ПРАЙМ. Европейский союз принял решение продлить действие санкций, введенных против России после присоединения новых территорий, до 24 февраля 2025 года, говорится в официальном журнале ЕС. В ЕС легализуют использование доходов от активов РФ, заявила фон дер Ляйен

"Это решение (о продлении санкций — ред.) будет применяться до 24 февраля 2025 года", — следует из текста документа. Отмечается, что решение вступит в силу на следующий день после публикации.

Согласно журналу, речь идет о мерах, которые ввели в связи с якобы "незаконным признанием, оккупацией или аннексией Российской Федерацией некоторых неподконтрольных правительству территорий Украины".

В 2014 году на фоне госпереворотов на Украине жители Крыма провели референдум о вхождении в состав России. 18 марта президент РФ Владимир путин подписал с представителями властей полуострова соответствующих договор. Аналогичные референдумы прошли в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях осенью 2022 года после начала спецоперации на Украине. В ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента голосовавших, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента. 30 сентября 2022 года Путин подписал с руководителями регионов договора о вхождении в состав России.