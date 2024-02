МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Великобритания расширила список санкций против России, в обновленный перечень попали, в том числе, совет директоров "Новатэка", авиационный завод "224 летный отряд" и другие физические и юридические лица. Об этом говорится в документе, размещенном на портале британского правительства. Французский политик заявил об обеднении Европы из-за санкций против России

Ранее послы ЕС одобрили 13-й пакет санкций против России.

Под санкции Британии попали члены совдира компании "Новатэк "Алексей Витальевич Орел, Виктор Геннадьевич Нестеренко, Валерий Анатольевич Крюков, Ирина Вернеровна Гайда, Лев Владимирович Феодосьев, Александр Егорович Наталенко.

Кроме того, ограничения ввели против "дочки" Министерства обороны России авиационного предприятия "224 летный отряд" и его гендиректора Владимира Михейчика, компаний "Алмазный мир" и "АГД Даймондс", главы "Алросы" Павла Маринычева.

"Среди попавших сегодня под санкции находятся компании, связанные с производством вооружений, таких как ракетные системы, ракеты, взрывчатка и другие ключевые изделия, использующиеся в военном оборудовании. К ним относится государственное предприятие Свердлова, крупнейшее предприятие в российской оружейной промышленности", — сказано в документе. Путин вернул России рыбу, которую ели англичане, заявил Володин

Также санкции введут против ООО "Арктик СПГ 2" и его директора Олега Карпушина.

Добавляется, что Лондон решил распространить ограничения на компании из Китая, Белоруссии и Турции.

"В список попавших под санкции сегодня входят:… Cozum Yazilim Donanim Elektronik, турецкая компания…, три компании, базирующиеся в Китае: Finder Technology LTD и JUHANG Aviation Technology (Shenzhen) Co., Limited… и Beijing Micropilot Flight Control Systems Co., LTD…, две белорусские организации… — "Завод точной электромеханики"… и ОАО "Планар", — поясняется в документе.

Подчеркивается, что всего в обновленный список санкций включили 50 позиций.