МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. В России зафиксировали новый вид кибермошенничества. Как рассказал в беседе с газетой "Известия" глава отдела информационной безопасности "СерчИнформ" Алексей Дрозд, россиян подстерегает новый вид мошенничества.

Он заявил, что злоумышленники начали использовать новейшие технологии для того, чтобы представляться сотрудниками правоохранительных органов.

В частности, их схема состоит из двух этапов обмана.

На первом этапе жертве звонит фиктивный сотрудник службы безопасности банка. Он предупреждает о звонке из правоохранительных органов.

После этого жертве поступает якобы звонок из полиции. Во второй беседе мошенники просят человека назвать данные своей банковской карты, CVV и код, который был выслан по SMS.

Если эта схема проходит для мошенников успешно, то злоумышленники получают доступ к личному кабинету жертвы: они могут снять все средства с карточки.

Эксперт особо подчеркнул, что злоумышленники пользуются специальными новейшими технологиями. При их помощи преступники подделывают голоса и совершают звонок с подставного номера.

Дрозд советует завершать подобные разговоры сразу, как только возникает какое либо подозрение. Также он напомнил о необходимости звонка на официальный номер банка.