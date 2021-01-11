МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Опытный период системы новой тарификации на услуги связи в роуминге между Россией и Белоруссией продлен до 31 декабря 2021 года, сообщил РИА Новости источник на рынке связи и подтвердили крупнейшие российские сотовые операторы. Москва надеется на отмену роуминга между Россией и Белоруссией

Операторы связи России и Белоруссии с 1 ноября 2020 года в тестовом режиме перешли на новую тарификацию в роуминге: ставка интерконнекта снизилась до 1,5 цента за минуту с 30, что позволило многократно снизить стоимость связи для клиентов российских операторов в Белоруссии и наоборот.

Тестовый период продлен до 31 декабря 2021 года, рассказал агентству источник на рынке связи. Продление срока действия сниженных тарифов подтвердили крупнейшие российские сотовые операторы.

"Тестовый период изучения механизмов взаимодействия при пропуске роумингового трафика между Россией и Белоруссией продлен до конца 2021 года",- подтвердили в пресс-службе "Мегафона". "Билайн" также продлевает срок действия сниженных тарифов для своих клиентов при нахождении на территории Белоруссии в этом году, сообщили в пресс-службе оператора. МТС сообщает о росте среднего времени телефонного разговора

В Tele2 рассказали, что итоги тестового режима были в целом признаны успешными, поэтому стороны приняли решение продлить действие сниженных тарифов на услуги связи до конца текущего года. "В рамках проекта Tele2 понизила стоимость минуты для входящих вызовов, исходящих на номера Белоруссии и исходящих на все российские более чем в 4 раза, стоимость одного мегабайта интернет-трафика — более чем в 7 раз", — отметил собеседник агентства.

Сниженные тарифы на услуги связи при нахождении в международном роуминге на территории Белоруссии для абонентов всех регионов МТС равным образом продолжат действовать в 2021 году, прокомментировали в компании. Все входящие звонки будут стоить 2 рубля за минуту, исходящие звонки на номера России и Белоруссии — 5 рублей за минуту, исходящие на номера операторов других стран 52 рубля за минуту. Цена одного sms-сообщения составит 2 рубля, стоимость одного мегабайта интернета — 5 рублей, говорится на официальном сайте МТС.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, к его 20-летию предлагалось принять программу углубления интеграции. Сторонами в общей сложности разрабатывается 31 проект отраслевых дорожных карт, в том числе одна из них — об отмене роуминга между Белоруссией и Россией. Россиян предупредили о новых схемах телефонного мошенничества

Таким образом, работа, направленная на отмену роуминга на территории Союзного государства, ведется уже несколько лет. Сначала была согласована и подписана "Дорожная карта по реализации резолюции Высшего государственного Совета Союзного государства от 30 июня 2017 года по вопросу об отмене роуминга на территории Союзного государства", а также план мероприятий совместных действий для выявления и пресечения мошенничества в сетях связи двух стран.

Эта дорожная карта была утверждена министрами связи обеих стран в декабре 2019 года, и в соответствии с ней плата за входящие звонки в роуминге в Союзном государстве должна была быть отменена уже не позднее прошедшего сентября.