МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Капзатраты сотовых операторов на развитие сетей пятого поколения (5G) в 2021-2027 годах могут превысить 1 триллион рублей, что может стать причиной отрицательного свободного денежного потока (FCF) и снижения дивидендов, говорится в прогнозе развития российского телеком-рынка, подготовленном рейтинговым агентством АКРА, имеющемся в распоряжении РИА Новости. Операторы связи высказались о повышении тарифов

"Основным драйвером капитальных затрат операторов в ближайшие годы станет развертывание сетей 5G. По расчетам АКРА, которые основываются на имеющейся в настоящий момент информации, совокупные инвестиции в развитие 5G в России с 2021 по 2027 год могут составить 1–1,1 триллиона рублей. Существенный рост капитальных затрат, в свою очередь, может привести к отрицательным значениям FCF и снижению дивидендных выплат", — говорится в прогнозе.

В то же время, аналитики отмечают, что перспективы развития 5G в России остаются неопределенными в связи с отсутствием решения по выделению частот и понимания того, на каких частотах будет происходить развертывание 5G, а также в связи с предложениями по использованию исключительно российского оборудования. Вместе с тем, эти факторы во многом определяют объем необходимых инвестиций и сроки внедрения новой технологии, указывают аналитики.

"При реализации развертывания сетей 5G на частотах 4,8–4,99 ГГц объем капитальных затрат будет выше, ввиду большей требуемой плотности и большего расхода электроэнергии, а также на фоне удорожания оборудования. Последнее обусловлено тем, что большинство поставщиков производят оборудование для использования на других частотах, более распространенных для сетей 5G (в мире — ред.)", — говорится в прогнозе.

Агентство также ожидает начала активного внедрения 5G в России с 2024 года, однако сроки могут быть сдвинуты в случае недостаточности спроса на сети пятого поколения со стороны потребителей.

Запуск сетей 5G в РФ задерживает сложность с выделением частот. Приоритетным для 5G является диапазон частот 3,4-3,8 ГГц, но в России он занят другими службами, в том числе силовыми. Как заявлял в сентябре глава Минцифры, передача этого диапазона под 5G сейчас не рассматривается. Сейчас российские сотовые операторы тестируют связь пятого поколения в других диапазонах — 25,25-27,5 ГГц и 4,8-4,9 ГГц, однако, как заявляли операторы, они могут использоваться лишь как дополнительные к основному диапазону. В конце июля МТС сообщила о получении первой в России лицензии на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G/IMT-2020 в диапазоне 24,25-24,65 ГГц в 83 регионах страны.