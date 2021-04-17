МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Музыкальная платформа Apple американской корпорации платит один цент за каждое прослушивание в Apple Music. Как пишет РБК, при этом 52% выручки от подписок пользователей идет правообладателям.

"Apple платит один цент (0,77 рубля) за одно прослушивание в Apple Music, а 52% выручки от подписок отдает правообладателям. В свою очередь Spotify в среднем платит от трети до половины центра за прослушивание и отдает правообладателям от 75 до 80% выручки", — пишет издание.

Поясняется, что сначала сервисные платформы переводят деньги правообладателям. Это лейблы и музыкальные издатели.

Только после этого часть выручки отдают музыкантам: в соответствии с контрактом.

Итак, в июне 2019 года компания Apple отчиталась о 60 млн подписчиках музыкального сервиса.

У Spotify, по информации сервиса, 155 млн платных подписчиков.