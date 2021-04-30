МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Мошенники развернули масштабную атаку на пользователей в сети под видом опроса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и оформляли на людей платные подписки, перенаправляли на сайты знакомств и другие ресурсы для обмана, сообщила международная компания Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак.

За новой масштабной мошеннической кампанией в интернете стоит группа под названием DarkPath Scammers, выяснила Group-IB. Злоумышленники создали распределенную сеть из 134 мошеннических сайтов, имитирующих ВОЗ, и обещали пользователям вознаграждение за прохождение фейкового опроса, посвященного Дню осведомленности о здоровье. Турция разрешила использование вакцины "Спутник V"

"Однако вместо обещанных 200 евро пользователей перенаправляли на сайты знакомств, платных подписок или мошеннические ресурсы", — говорится в сообщении.

Большинство мошеннических сайтов, контролируемых DarkPath Scammers, на данный момент остаются активны и по-прежнему нацелены на миллионы пользователей по всему миру. Мошенники рекламируют свои ресурсы с помощью почтовых рассылок, платной рекламы и социальных сетей.

По оценке Group-IB, вся сеть мошенников привлекает около двухсот тысяч пользователей из США, Индии, России и других регионов в день.