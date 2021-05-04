Twitter расширил доступ к аудиокомнатам "Пространства"
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Сервис микроблогов Twitter сделал более доступными аудиокомнаты — "Пространства" (Spaces), теперь к ним получат доступ пользователи с не менее чем 600 подписчиками, говорится в сообщении компании."В прошлом году мы представили "Пространства": живые аудиобеседы в Twitter…. Сегодня мы даем возможность использовать "Пространства" всем аккаунтам с 600 или более подписчиками в Twitter", — сообщила компания.
Компания также заявила, что продолжает работу над функцией Ticketed Spaces, где доступ в комнату будет предоставляться после покупки билета, при этом цена и количество билетов будут устанавливаться ведущим. В ближайшие месяцы такая функция станет доступна небольшой группе пользователей, сообщил Twitter, при этом основную часть выручки от продажи получит ведущий, а Twitter оставит за собой незначительную сумму.
Согласно данным с сайта Twitter, создавать аудиокомнаты может пока только "небольшая группа пользователей iOS", но присоединяться к ним в качестве слушателей могут все пользователи iOS и Android.
Создатель аудиокомнаты является ее ведущим, при этом аудиокомнаты общедоступны, приглашать слушателей можно напрямую через ссылку, говорится на сайте. Одновременно выступать могут не более 11 человек, включая ведущего, а лимита на количество слушателей нет, отмечает компания.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния. В первом квартале 2021 года выручка компании превысила один миллиард долларов.
https://1prime.ru/telecom/20210504/833597516.html