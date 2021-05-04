МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Сервис микроблогов Twitter сделал более доступными аудиокомнаты — "Пространства" (Spaces), теперь к ним получат доступ пользователи с не менее чем 600 подписчиками, говорится в сообщении компании."В прошлом году мы представили "Пространства": живые аудиобеседы в Twitter…. Сегодня мы даем возможность использовать "Пространства" всем аккаунтам с 600 или более подписчиками в Twitter", — сообщила компания.

Компания также заявила, что продолжает работу над функцией Ticketed Spaces, где доступ в комнату будет предоставляться после покупки билета, при этом цена и количество билетов будут устанавливаться ведущим. В ближайшие месяцы такая функция станет доступна небольшой группе пользователей, сообщил Twitter, при этом основную часть выручки от продажи получит ведущий, а Twitter оставит за собой незначительную сумму.

Согласно данным с сайта Twitter, создавать аудиокомнаты может пока только "небольшая группа пользователей iOS", но присоединяться к ним в качестве слушателей могут все пользователи iOS и Android. Рекордное число компаний США отчитались лучше прогнозов рынка

Создатель аудиокомнаты является ее ведущим, при этом аудиокомнаты общедоступны, приглашать слушателей можно напрямую через ссылку, говорится на сайте. Одновременно выступать могут не более 11 человек, включая ведущего, а лимита на количество слушателей нет, отмечает компания.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния. В первом квартале 2021 года выручка компании превысила один миллиард долларов.