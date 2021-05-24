МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Роскомнадзор готов к диалогу с Google в судебном порядке, сообщил РИА Новости замглавы ведомства Вадим Субботин. Приказано уничтожить. Кому мешают мировые запасы нефти и газа

Арбитражный суд Москвы назначил на 14 июля предварительные слушания по заявлению Google, требующего признать незаконными действия Роскомнадзора по ограничению доступа к информационному ресурсу, оформленные 12 уведомлениями, следует из опубликованного определения суда. Заявление поступило в суд 23 апреля и было оставлено без движения, так как Google не уплатил госпошлину и не направил копию обращения в суд ответчику. После устранения недостатков суд 11 мая принял заявление к производству. Содержание оспариваемых уведомлений в материалах суда не приводится.

"Все будет в судебном порядке. Это наши требования, конечно", — сказал Субботин, отвечая на вопрос, как Роскомнадзор будет реагировать на поданный к ведомству иск.