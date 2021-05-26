МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Через полтора месяца после замедления Twitter соцсеть удалила более 90% запрещенных материалов, сообщил глава Роскомнадзора Андрей Липов. Онлайн-кинотеатр IVI привлекает новые средства от акционеров и инвесторов

"До принятия мер в открытом доступе находилось несколько тысяч противоправных материалов, не удалявшихся с 2017 года. Через полтора месяца после замедления Twitter сообщил об удалении более 90% запрещенных материалов", — рассказал Липов на итоговом заседании коллегии Роскомнадзора.