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2021
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Роскомнадзор: Twitter удалил уже 90% запрещенных материалов
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Через полтора месяца после замедления Twitter соцсеть удалила более 90% запрещенных материалов, сообщил глава Роскомнадзора Андрей Липов. "До принятия мер в открытом доступе... ПРАЙМ, 26.05.2021
роскомнадзор, twitter, новости, технологии, телеком
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Через полтора месяца после замедления Twitter соцсеть удалила более 90% запрещенных материалов, сообщил глава Роскомнадзора Андрей Липов.
"До принятия мер в открытом доступе находилось несколько тысяч противоправных материалов, не удалявшихся с 2017 года. Через полтора месяца после замедления Twitter сообщил об удалении более 90% запрещенных материалов", — рассказал Липов на итоговом заседании коллегии Роскомнадзора.