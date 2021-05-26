МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Facebook, Twitter и другие соцсети должны к 1 июля локализовать базы данных российских пользователей и отчитаться о результате Роскомнадзору, напомнил замглавы ведомства Милош Вагнер. Более 3,3 миллиарда рублей выделено на работу с COVID-19

"До 1 июля 2021 года социальные сети Facebook, Twitter и другие обязаны обеспечить локализацию баз данных российских пользователей в РФ", — говорится в презентации Вагнера к выступлению на итоговом заседании коллегии Роскомнадзора.

Он также напомнил, что за неисполнение данного требования соцсетями предусмотрены штрафы до 18 миллионов рублей. По его словам, уже более 600 иностранных компаний локализовало базы данных в РФ в соответствии с требованиями закона.