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2021
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Крупнейшие соцсети обязали локализовать данные россиян до 1 июня
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Facebook, Twitter и другие соцсети должны к 1 июля локализовать базы данных российских пользователей и отчитаться о результате Роскомнадзору, напомнил замглавы ведомства Милош... ПРАЙМ, 26.05.2021
роскомнадзор, twitter, facebook, новости, технологии, телеком
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Facebook, Twitter и другие соцсети должны к 1 июля локализовать базы данных российских пользователей и отчитаться о результате Роскомнадзору, напомнил замглавы ведомства Милош Вагнер.
"До 1 июля 2021 года социальные сети Facebook, Twitter и другие обязаны обеспечить локализацию баз данных российских пользователей в РФ", — говорится в презентации Вагнера к выступлению на итоговом заседании коллегии Роскомнадзора.
Он также напомнил, что за неисполнение данного требования соцсетями предусмотрены штрафы до 18 миллионов рублей. По его словам, уже более 600 иностранных компаний локализовало базы данных в РФ в соответствии с требованиями закона.