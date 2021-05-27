МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы в четверг оштрафовал Twitter еще на три миллиона рублей за неудаление запрещенного контента, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского районного суда Зульфия Гуринчук.

Как сообщал Роскомнадзор, протоколы на Twitter и другие социальные сети касаются постов с призывами выходить на недавние несогласованные акции протеста.

"Twitter Inc признан виновным по части 2 статьи 13.41 КоАП ("Неудаление информации, доступ к которой должен быть ограничен"), назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллиона рублей [максимальная санкция по этой статье — 4 миллиона рублей штрафа]", — сказала пресс-секретарь.

Всего в отношении Twitter составлено девять протоколов по данной статье: по первым трем суд оштрафовал компанию 8,9 миллионов рублей (решение вступило в законную силу), еще пять суд рассмотрит позднее сегодня.

Помимо этого, за неудаление информации суд ранее назначил многомиллионные штрафы компаниям Google, Facebook и Telegram.

Роскомнадзор отмечал, что если после уведомления ведомства интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации, то она, согласно КоАП, может быть оштрафована на сумму от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании. Дети Дурова впервые вошли в рейтинг богатейших наследников России Forbes

В Роскомнадзоре напомнили, что за неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы выше — до 8 миллионов рублей. За повторный отказ удалить такой контент — до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.