МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Крупнейший российский сотовый оператор МТС запустил бесплатное решение по защите абонентов от телефонного спама "Базовая защита от спам-звонков", которое автоматически с помощью анализа "больших данных" (Вig data) перенаправляет нежелательные вызовы на специальный голосовой ящик, сообщает пресс-служба компании.

Главным отличием нового решения оператора от существующих антиспам-сервисов является наличие возможности прослушать оставленное в ящике голосовое сообщение по бесплатному короткому номеру или персональной ссылке – абонент получает sms-уведомление о поступившем вызове. "Таким образом, пользователь не пропустит нужную ему информацию и сможет ознакомиться с ней независимо от модели телефона и наличия интернета", — отмечают в компании.

Оператор использует в новой разработке алгоритмы, которые на основе машинного обучения, анализа big data и обращений абонентов позволяют выявлять сомнительные и спам-вызовы, такие номера заносятся в постоянно обновляемый "черный список".

На большинстве тарифных планов новая функция автоматически включена в первоначальный пакет услуг. Абоненты, у которых защита не активирована, могут подключить ее самостоятельно.

Помимо новой функции, на сети оператора уже действует автоматизированная система, которая в режиме онлайн выявляет и блокирует sms с признаками мошенничества и спама, в том числе с использованием различных способов подмены номеров. Кроме аппаратно-программных и организационных решений, компания предлагает ряд сервисов по противодействию спаму.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в феврале сообщила, что зафиксировала рост нарушений в сфере рекламы, которая поступает на телефоны абонентов без их согласия, и обсуждает эту проблему с операторами связи. Как отмечает служба, сегодня набирают силу роботизированные звонки, так раздражающие потребителей, и ведомство видит необходимость в ответных мерах. Недавний опрос ВЦИОМ показал, что почти треть россиян (29%) ежедневно сталкиваются с рекламными сообщениями, при этом чаще всего спам касается банковских услуг, услуг связи и медицины.