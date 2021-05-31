МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Крупнейший российский сотовый оператор МТС запустил первую пользовательскую 5G сеть в Санкт-Петербурге, абоненты оператора смогут подключаться к безлимитному и бесплатному 5G-интернету со скоростями до 1,5 Гбит/cек и минимальными задержками в популярных местах Северной столицы и Кронштадта, говорится в сообщении компании. Россиянам рассказали, как избавиться от страха перед 5G

"Сегодня представляем первую в Петербурге пилотную сеть, доступную массовым пользователям. Владельцы 5G-совместимых смартфонов смогут самостоятельно подключиться к пилотной сети связи пятого поколения и лично протестировать преимущества нового стандарта в реальных условиях… Параллельно с пользовательскими тестами мы ставим перед собой задачу по совершенствованию тестовой инфраструктуры 5G, настройке её совместимости с абонентским оборудованием для предоставления максимально высокого качества услуг", — прокомментировал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин.

Пилотная сеть 5G в диапазоне 4,9 ГГц доступна для пользователей в следующих локациях: Экспофорум (основная площадка ПМЭФ), Дворцовая площадь, площадь у стадиона "Газпром Арена", "Яхтенный мост", Технопарк "Ленполиграфмаш", Ботанический сад, Итальянская улица, Площадь Искусств, офис МТС на Малой Монетной улице, а также в Кронштадте: в сквере у Музея истории Кронштадта, у Летнего сада, на улицах Восстания, Посадской, Ленина и Кроншдатском хлебозаводе.

Дополнительно с 4 июня сеть 5G МТС заработает на территории Московского вокзала, парка им. 300-летия Санкт-Петербурга и ТРЦ "Питерленд". Количество зон 5G и покрытие со временем будет увеличиваться. В пилотной сети МТС пятого поколения могут работать смартфоны, поддерживающие band n79 в полосе 4,4-5,0 ГГц. Использование дата-трафика в пилотной сети не тарифицируется, не ограничивается по объему и скорости, в том числе при использовании смартфона как точки доступа Wi-Fi и работе в файлообменных сетях. МТС отправит спамеров в голосовую почту

В начале марта МТС объявил о запуске первой в России пользовательской пилотной сети связи 5G в диапазоне 4,9 ГГц в 14 популярных местах Москвы, где абоненты оператора, использующие 5G-совместимые смартфоны, смогут подключаться к безлимитному 5G-интернету со скоростями до 1,5 Гбит/c и минимальными задержками.

В конце июля 2020 года МТС сообщил о получении первой в России лицензии на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G/IMT-2020 в диапазоне 24,25-24,65 ГГц в 83 регионах страны.

В то же время сотовый оператор "Мегафон" развернул тестовую зону совместного использования поколений связи 4G и 5G на площади 10 квадратных километров в Санкт-Петербурге в районе Невского проспекта и Экспофорума, она доступна всем абонентам с устройствами, поддерживающими технологию. Об этом говорится в сообщении компании.