МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Причиной сбоя в работе сайтов в мире могла стать тренировка в какой-либо из стран по ограничению трафика, сообщил РИА Новости эксперт движения "Сильная Россия" по кибербезопасности Алексей Курочкин.

"Причин случившемуся может быть множество — как тренировки каких-либо стран на ограничение пропуска трафика сервисов, которые контролируют крупнейшие центры обмена трафиком, так и реальные сбои на серверах компаний", — сказал Курочкин.

Он не уточнил, насколько большой должна быть страна, чтобы вызвать столь масштабные сбои.

"Трафик движется всегда по кратчайшему пути, но если в силу обстоятельств этого не происходит, то ищутся пути обхода. Но они могут быть максимально длинными и неудобными, где-то, возможно, стоит оборудование, замедляющее движение траффика, и поэтому происходят задержки и проблемы в работе всех остальных систем", — добавил IT-специалист.

Тысячи веб-сайтов отключились почти на час во вторник во многих странах. Проблемы затронули, в частности, новостные сайты, включая BBC, New York Times, FT, New York Times, Guardian, а также Amazon, Reddit, сервисы Spotify, Twitter, Twitch, Hulu и HBO Max, платежный сервис Paypal. Сайт Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, указал на сбои в работе Fastly – американского поставщика услуг облачных вычислений, который может быть причиной сбоя в работе сайтов. Сбой произошел в работе сайтов британского правительства и ряда СМИ

В своем Twitter компания Fastly написала, что определила конфигурацию службы, которая вызвала сбои в работе интернет-протокола POP во всем мире, и отключила эту конфигурацию, проблема устранена.

Масштабные сбои не затронули сайты российских компаний, следует из данных на сайте Downdetector.