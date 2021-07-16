МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Смартфон в жаркую погоду не следует подвергать большим нагрузкам, а заряжать устройство рекомендуется не больше, чем на 90% и делать это с перерывами, сообщил РИА Новости начальник отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети "Билайн" Алексей Верещагин. Правительство рассмотрит проект о возврате пенсионных накоплений

"Стараемся ограничить расход энергии. Большие и длительные токи потребления разогревают цепи и корпус аппарата не меньше, чем при зарядке устройства. Что делаем: уменьшаем яркость экрана — у смартфонов это основной бустер расхода, — уменьшаем время работы с включенным экраном, избегаем длительных звонков и интернет-сессий, дольше 15-20 минут, например, фильмы, музыка, аудио-видео конференции", — отметил он.

При зарядке необходимо контролировать температуру экрана, корпуса телефона и зарядного устройства и не позволять гаджету долго находиться в перегретом состоянии. Кроме того, процесс зарядки лучше делить на короткие серии, "давая девайсу отдохнуть и временно стабилизироваться". Во время него смартфон лучше положить на металлическую поверхность и не держать его в сумке или кармане.

Кроме того, эксперт рекомендует оградить устройство от воздействия прямых солнечных лучей и не держать его под солнцем на подоконниках, лавочках, на держателях велосипедов, самокатов и под стеклом автомобилей. "Не стоит класть телефон рядом с оборудованием, выделяющим тепло — это микроволновки, панели автомобиля, нагреватели", — добавляет он.

Если смартфон все-таки перегрелся, его следует быстро остудить — отключить от зарядки, выключить, положить в тень, "под вентиляцию" и снять пластиковые чехлы и крышки, которые ухудшают теплоотвод от корпуса. Использовать для этого морозилку или лед нельзя, также рекомендуется исключить прямой контакт с водой.

"Резкие перепады температуры могут вызвать механические деформации элементов схем или аккумулятора и привести в итоге к микроповреждениям составных элементов устройства, а также специальных покрытий", — пояснил собеседник агентства.

От использования непроверенных и старых (старше 1,5 лет) зарядных устройств, а также новых телефонов "из коробки" и устройств неизвестного происхождения эксперт советует воздержаться — по его словам, в жару они попадают "в группу повышенного риска".

Если смартфон зависает, "ведет себя нестандартно" и нагревается, то следует срочно его охладить или отдать на диагностику. В некоторых случаях, предупреждает специалист, необычная работа устройства и повышенная температура корпуса могут "иметь необратимый характер".