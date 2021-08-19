МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Выручка МТС по МСФО во втором квартале 2021 года выросла на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 128,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Стоимость мобильной связи в России резко выросла

Скорректированная OIBDA увеличилась на 10,2% — до 57,2 миллиарда рублей. Чистая прибыль выросла на 46,5% — до 17,2 миллиарда рублей.

Оператор также улучшил прогноз по выручке на 2021 год, теперь ожидает роста на 7-9% вместо роста более чем на 4%, сообщает компания.

"МТС повысила прогноз на 2021 год: компания ожидает высокий одноцифровой рост выручки (high-single-digit growth), рост OIBDA составит как минимум 5% при сохранении прогноза по уровню капитальных затрат в 100-110 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

В мае компания подтвердила прогноз на 2021 год, ожидая роста выручки и OIBDA более чем на 4%, капзатраты на уровне 100-110 миллиардов рублей.