МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Выручка "Мегафона" по МСФО во втором квартале 2021 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,1% — до 84,129 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО в первом полугодии упала в 40 раз

Показатель OIBDA увеличился на 5,6%, до 37,631 миллиарда рублей, рентабельность этого показателя составила 44,7% против 45,4% годом ранее. Как отмечает оператор, основными факторами, повлиявшими на рентабельность, стали увеличение затрат на рекламу после сокращения в прошлом году в период пандемии и рост низкомаржинальных продаж оборудования.

Чистая прибыль компании за отчетный период выросла в 3,2 раза, до 12,679 миллиарда рублей. Сервисная выручка увеличилась на 4,5% — до 76,629 миллиарда рублей. Выручка от продажи оборудования и аксессуаров составила 7,5 миллиардов рублей, что на 44,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.