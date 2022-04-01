МИНСК, 1 апр — ПРАЙМ. Россия и Белоруссия планируют полностью отменить роуминг к 1 июня, заявил посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.

Такое решение принял Высший госсовет, уточнил он.

Напомним, что с 1 апреля страны уже отменили плату за входящие звонки в роуминге.