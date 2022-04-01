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2022
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Россия и Белоруссия планируют полностью отменить роуминг до лета
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Россия и Белоруссия планируют полностью отменить роуминг к 1 июня, заявил посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов. Такое решение принял Высший госсовет, уточнил он. Напомним, что с 1... ПРАЙМ, 01.04.2022
телеком, технологии, новости, россия, белоруссия, роуминг
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МИНСК, 1 апр — ПРАЙМ. Россия и Белоруссия планируют полностью отменить роуминг к 1 июня, заявил посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.
Такое решение принял Высший госсовет, уточнил он.
Напомним, что с 1 апреля страны уже отменили плату за входящие звонки в роуминге.