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2022
https://1prime.ru/telecom/20220630/837347359.html
Россия и Белоруссия могут отменить роуминг до конца 2022 года
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Заместитель госсекретаря Союзного государства Владимир Амарин заявил, что Россия и Белоруссия рассчитывают отменить роуминг до конца 2022 года. По словам политика, плата за... ПРАЙМ, 30.06.2022
телеком, технологии, новости, россия, белоруссия, роуминг
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА. 30 июн — ПРАЙМ. Заместитель госсекретаря Союзного государства Владимир Амарин заявил, что Россия и Белоруссия рассчитывают отменить роуминг до конца 2022 года.
По словам политика, плата за входящие звонки в роуминге отменена с апреля.
"Остались некоторые нюансы, которые сейчас прорабатываются на уровне минсвязи, минцифры и операторов… Стоит задача как можно быстрее, я думаю, что до конца года точно уже", — отметил Амарин.