МОСКВА. 30 июн — ПРАЙМ. Заместитель госсекретаря Союзного государства Владимир Амарин заявил, что Россия и Белоруссия рассчитывают отменить роуминг до конца 2022 года. Евросоюз продлил отмену роуминга в поездках по сообществу до 2032 года

По словам политика, плата за входящие звонки в роуминге отменена с апреля.

"Остались некоторые нюансы, которые сейчас прорабатываются на уровне минсвязи, минцифры и операторов… Стоит задача как можно быстрее, я думаю, что до конца года точно уже", — отметил Амарин.