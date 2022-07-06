МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ решило не вводить дополнительные финансовые меры поддержки операторов связи, сочтя отрасль не так сильно пострадавшей от санкций, как другие, пишет газета "Коммерсант". В Белоруссии заявили о почти решенной задаче отмены роуминга с Россией

Источники издания в трех крупных операторах связи сообщили, что не прошли согласование в правительстве такие меры, как льготная ставка налога на прибыль в размере 3% до 31 декабря 2024 года, мораторий на отчисления операторов связи в резерв универсального обслуживания, льготные кредиты по ставке не более 3% на покупку телеком-оборудования, пополнение оборотных средств и поддержку инфраструктуры связи.

Как пишет газета, решение об отказе от этих мер поддержи Минцифры приняло после того, как оценило финансовые показатели операторов за последние несколько месяцев и пришло к выводу, "что они не сильно пострадали от текущей экономической ситуации".

Отмечается, что в числе принятых мер поддержки отрасли остались подготовленные Минцифры в марте мораторий на год на расширение емкости систем хранения данных на 15%, приостановка на год требований к операторам по покрытию федеральных автомобильных дорог и малых населенных пунктов сетями LTE, а также разрешение на совместное использование сетей связи в удаленных регионах. В пакете поддержки сохранилась и "справедливая индексация тарифов" на уровне инфляции.

Tele2 в беседе с "Коммерсантом" добавил, что уже принятые меры наиболее важны для отрасли сейчас. При этом в компании уверены, что министерство не отказалось от нового пакета мер, "просто они требуют изменений в федеральном законодательстве и более глубокой проработки", пишет издание.