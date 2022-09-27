МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Продажи кнопочных телефонов в России с 21 по 25 сентября выросли в 3,5 раза по сравнению с показателем предыдущей недели, рассказал РИА Новости ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Эксперт рассказал, что могут узнать мошенники по номеру телефона

В воскресенье на портале "Объясняем.рф" сообщалось, что граждане, призванные по частичной мобилизации, смогут взять с собой в часть простой, кнопочный телефон, который будет храниться в установленном месте и выдаваться военнослужащему в определенное распорядком дня время.

"Спрос на кнопочные телефоны вырос из-за частичной мобилизации, так как смартфоны брать с собой нельзя. При этом покупали кнопочные телефоны не только те, кто мобилизован. Продажи достаточно высокие, они выросли в 3-3,5 раза", — отметил Муртазин.

По его словам, косвенным подтверждением роста спроса на кнопочные телефоны является "проседание продаж" всей электроники практически в каждом сегменте.

Согласно данным "Мегафона", в период с 21 по 25 сентября продажи кнопочных телефонов в розничной сети оператора выросли на 86% по сравнению с предыдущей неделей. Чаще всего клиенты приобретают устройства брендов Texet, Philips, Itel, Nokia и Vertex. Похожая ситуация наблюдается и у ритейлера "Ситилинк", продажи кнопочных телефонов в обозначенный период выросли на 17% по сравнению с прошлым годом.

В пресс-службах мобильных операторов "Билайн", Tele2 отказались от комментариев. РИА Новости также направило запрос в МТС.

В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса России.