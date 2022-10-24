МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Новые российские регионы получат доступ к вещанию отечественных телеканалов, а также льготный доступ к видеосервисам, заявили РИА Новости в аппарате вице-премьера страны Дмитрия Чернышенко. Чернышенко спрогнозировал объем внутрироссийского турпотока в 2022 году

"Обеспечено вещание российских ТВ- и радиоканалов. Целевой показатель доступности двух мультиплексов и трех радиоканалов на воссоединенных территориях определен — 95%. ВГТРК уже прорабатывает создание региональных подразделений и выделение для этих целей необходимого кадрового и технологического ресурса. Жителям воссоединенных территорий будут доступны отечественные видеосервисы по льготной стоимости", — сказал заместитель председателя российского правительства.