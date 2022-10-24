Чернышенко: новые субъекты получат доступ к вещанию российских телеканалов
Чернышенко заявил, что новые субъекты России получат доступ к вещанию российских телеканалов
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МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Новые российские регионы получат доступ к вещанию отечественных телеканалов, а также льготный доступ к видеосервисам, заявили РИА Новости в аппарате вице-премьера страны Дмитрия Чернышенко.
"Обеспечено вещание российских ТВ- и радиоканалов. Целевой показатель доступности двух мультиплексов и трех радиоканалов на воссоединенных территориях определен — 95%. ВГТРК уже прорабатывает создание региональных подразделений и выделение для этих целей необходимого кадрового и технологического ресурса. Жителям воссоединенных территорий будут доступны отечественные видеосервисы по льготной стоимости", — сказал заместитель председателя российского правительства.
https://1prime.ru/telecom/20221024/838567969.html
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