МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Минцифры уже подключило 1,8 тысячи малонаселенных пунктов к мобильной связи 4G в рамках программы "Устранение цифрового неравенства", еще 1,7 тысячи пунктов подключает прямо сейчас, 1,8 тысячи будут подключены в 2023 году, заявил глава министерства Максут Шадаев на заседании президиума фракции "Единая Россия". Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск "Вымпелкома" к "Связному"

Министр напомнил, что Минцифры за три года успело подключить примерно 3,5 тысячи населенных пунктов численностью от 100 до 250 человек к высокоскоростному домашнему интернету, еще 1,5 тысячи пунктов было подключено при поддержке регионов. Он подчеркну при этом, что важно не только провести домашний интернет в малонаселенных пунктах, но и развивать там инфраструктуру мобильной связи и мобильного интернета.

"В рамках тех изменений, которые были приняты законом о связи, собственно, мы также начали заниматься вопросами обеспечения создания инфраструктуры мобильного интернета в малонаселенных пунктах от 100 до 300 человек жителей. Тут уже на текущий момент мы подключили 1,8 тысячи населенных пунктов и там доступен 4G мобильный интернет. Еще 1,7 тысячи подключаем сейчас, и еще 1,8 тысячи населенных пунктов подключим в следующем году", — отметил он.

По словам Шадаева, операторам связи не всегда бывает выгодно инвестировать в IT-инфраструктуру там, "где живет небольшое количество человек". В рамках программы "Устранение цифрового неравенства" работы по обеспечению высокоскоростным интернетом малонаселенных пунктов финансируются за счет отчислений, которые делают операторы связи, отметил глава Минцифры.

"То есть операторы связи отчисляют 1,2% со своих доходов в специальный резерв, и из этого резерва финансируется строительство оптики в малочисленные населенные пункты", — резюмировал Шадаев.

Проект устранения цифрового неравенства (УЦН) предусматривает обеспечение высокоскоростным интернетом и сотовой связью малонаселенных пунктов с численностью от 100 до 500 человек. По закону "О связи" средства данного фонда могут расходоваться только на указанные цели.