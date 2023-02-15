МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Telecom Italia (TIM) необходимо принять разовые меры по продаже активов для сокращения своего долга и активизации бизнеса, заявил в среду глава компании Пьетро Лабриола. Госдолг Италии установил новый рекорд в 2022 году

По словам гендиректора, компания не будет комментировать необязывающее предложение KKR в отношении ее сети фиксированной связи до встречи совета директоров, которая назначена на 24 февраля.

При этом Лабриола заявил аналитикам, что TIM необходимо принять "чрезвычайные меры" для сокращения долговой нагрузки.

Чистый финансовый долг компании в конце 2022 года составлял 25,4 млрд евро, увеличившись на 3,2 млрд евро с конца 2021 года.

Лабриола выступил после того, как TIM во вторник вечером озвучила новые финансовые цели. В этом году компания рассчитывает на возвращение к росту после того, как в 2022 году снижение ее прибыли оказалось не таким значительным, как ожидалось.

По оценкам TIM, базовая прибыль группы, включая стоимость лизинга, в 2023 году повысится на "низкий или средний однозначный процент". В 2022 году она упала на 10,6%. Выручка от основной деятельности, по мнению компании, на местном проблемном рынке в целом останется стабильной.

На момент написания статьи акции TIM подорожали на 1,3%, в то время как итальянский индекс "голубых фишек" незначительно просел. Италия заявила о намерении стать европейским газовым хабом

В последние десять лет TIM страдает от неуклонного снижения прибыли и продаж на фоне жесткой конкуренции на местном рынке. Сейчас она пытается оптимизировать свой бизнес, в первую очередь рассчитывая на продажу своей сети фиксированной связи, имеющей большую ценность.

KKR, которая уже является миноритарные акционером сети фиксированной связи TIM, в феврале предложила купить контрольный пакет в совместном предприятии, состоящем из этой сети и подразделения подводных кабелей Sparkle.

По словам двух осведомленных источников, KKR оценивает это СП в 20 млрд евро, включая дополнительное вознаграждение по результатам деятельности на сумму примерно 2 млрд евро.

Государственный банк CDP, второй по доле акционер TIM, вместе с австралийским инфраструктурным фондом Macquarie тоже обдумывает предложение в отношении данного актива. У властей есть специальные полномочия заблокировать нежелательное внимание к нему.