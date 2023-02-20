ЦЮРИХ, 20 фев — ПРАЙМ. Крупный шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson подтвердил РИА Новости планы сократить в Швеции около 1,4 тысячи рабочих мест, переговоры с профсоюзами по этому вопросу уже завершены. Британские ретейлеры сократили 15 тысяч рабочих мест в 2023 году

"Переговоры со шведскими профсоюзами в настоящее время завершены, и достигнуто соглашение относительно методов работы по сокращению численности персонала. Мы намерены провести сокращение сотрудников в рамках добровольной программы в Швеции. Предлагаемое сокращение затронет примерно 1400 позиций в Швеции", — сообщили агентству в пресс-службе Ericsson.

В компании напомнили, что ранее объявили о решении сократить расходы на 9 миллиардов шведских крон (более 860 миллионов долларов).

"Экономия средств охватывает различные области, такие как сокращение числа консультантов, оптимизация процессов, сокращение производственных мощностей и так далее. Как было объявлено ранее, это также будет включать сокращение численности персонала", — пояснили в Ericsson.

По состоянию на 31 декабря 2022 года штат компании составлял 105 529 человек.

Ericsson — шведская компания, предоставляющая технологии для сетей связи, цифровые услуги, услуги расширенной технической поддержки и обслуживания сетей. Штаб-квартира находится в Стокгольме.