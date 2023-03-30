МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Компания МТС в четверг объявит о кардинальном ребрендинге: вместо яйца, которое было логотипом с 2006 года, появится красный квадрат с буквами М, Т и С, сообщает издание РБК со ссылкой на президента компании Вячеслава Николаева. МТС сообщила о намерении инвестировать в стартапы

"На новом логотипе больше не будет изображения яйца — теперь это квадрат красного цвета с буквами М, Т и С по периметру", — пишет издание.

Как уточняется в материале, новый логотип будет применен для основного предложения МТС. Для дочерних компаний, суббрендов, таких как "МТС-авто", "МТС-музыка", будет отрезаться уголок основного квадрата, в котором будет размещен логотип конкретного тематического направления. Отмечается, что при этом слоган компания оставляет прежним: "Быть лучше каждый день".

Концепция бренда разработана МТС совместно с агентствами Signal (part of ONY) и BBDO. Обновление бренда разработано агентствами UtterDesign и Ony.

Как отметил Вячеслав Николаев, небольшого визуального ребрендинга в 2019 году было недостаточно, поэтому компания прибегла к серьезным изменениям. Также он пояснил, что по результатам исследований, проведенных компанией, удалось выяснить, что узнаваемость бренда находится на высоком уровне — 98%. Однако потребители ассоциируют МТС не с яйцом, а с красным цветом.

Также молодежь, по словам Николаева, ассоциирует символ яйца с "чем-то олдскульным, классическим, стабильным". МТС стал восприниматься как что-то традиционное. Но компания в последнее время очень поменялась, запустила работу с новыми направлениями — то есть МТС сегодня — это не только телекоммуникационный оператор. На вопрос о том, ожидает ли компания, что часть пользователей может уйти после смены бренда, Николаев ответил, что "адептов яйца" у них нет.