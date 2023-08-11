КАЛУГА, 11 авг — ПРАЙМ. Минцифры и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обсудят механизм "защиты" операторами стоимость своих тарифов инвестрасходами — он позволит обосновывать повышение тарифов на связь, об этом рассказал журналистам глава министерства Максут Шадаев на форуме "Цифровая эволюция". ВТБ и Минцифры создали сервис сбора мошеннических номеров и ссылок

"Мы договорились с ФАС о том, что мы проработаем механизм "защиты" операторами своих инвестрасходов. Соответственно, ту тарифную индексацию, которую операторы будут проводить — мы договорились о том, что будет механизм, который позволит до принятия решения обосновывать потенциальное возможное повышение тарифов в определенном формате, который будет привязан к прозрачной модели, где они показывают свои расходы", — сказал министр.

По его словам, сейчас идет обсуждение, в каком формате будет работать этот механизм. "Смысл в том, что любое повышение тарифов, как мы хотим, должно быть до принятия решений связано с обоснованием и "защитой" инвестрасходов. То есть должна быть в этом смысле прозрачность обеспечена", — добавил Шадаев.

Он сообщил, что в планах договориться о таком механизме в следующем месяце.

"Я считаю, что должен быть обеспечен дифференцированный подход к тарифам, который сохранит доступность для разных категорий населений. С одной стороны, мы понимаем, что они должны инвестировать в модернизацию сетей, что расходы из увеличиваются. С другой стороны, понятно, что категории, которые не могут позволить платить больше, должны иметь возможность пользоваться интернетом", — также сказал Шадаев.