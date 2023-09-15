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МТС запустила в работу волоконно-оптическую линию связи на остров Русский
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МТС запустила в работу волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) протяжённостью 38 километров между материковой частью Владивостока и островом Русский, сообщили РИА Новости в... ПРАЙМ, 15.09.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. МТС запустила в работу волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) протяжённостью 38 километров между материковой частью Владивостока и островом Русский, сообщили РИА Новости в компании.
"Запуск ВОЛС позволит увеличить емкость сети и скорости мобильного интернета для абонентов и корпоративных клиентов, а также обеспечит отказоустойчивую работу сети на островной территории… Уникальность объекта в том, что часть линии связи проходит внутри технически сложного инженерного сооружения — вантового моста над проливом Босфор Восточный длиной 3100 метров. Общая продолжительность ВОЛС составляет более 38 километров", — сказал собеседник.
По его словам, ВОЛС соединяет дата-центр компании во Владивостоке с кампусом Дальневосточного федерального университета на острове. Линия заходит во все 23 корпуса вуза. ВОЛС в том числе позволит внедрить на территории Русского инновационные возможности МТС: умное видеонаблюдение и видеоаналитику, интернет вещей, мониторинг транспорта и облачные технологии, добавили в компании.