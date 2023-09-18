МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. "Билайн" пока не получал документов от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России насчет отмены платы за раздачу интернета с мобильных устройств, после поступления оператор будет изучать их, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Билайн". ФАС возбудила дело в отношении производителя продукции Estel

"Комментировать пока нечего, от ФАС никаких документов по теме пока не получили. Как поступят — будем изучать", — говорится в сообщении.

Ранее в понедельник ФАС сообщила, что направила предупреждение операторам "большой четверки" (это, помимо "Билайна", МТС, "Мегафон" и Теле2) о том, что они в течение месяца должны прекратить взимать плату за раздачу интернета с мобильных устройств.

ФАС начала в августе проверку жалоб абонентов на это. В итоге ведомство установило, что в действиях сотовых операторов содержатся признаки нарушения "Закона о защите конкуренции".