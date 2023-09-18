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2023-09-18T12:57:06+03:00
2023
https://1prime.ru/telecom/20230918/841770087.html
"Билайн" не получал документы насчет отмены платы за раздачу интернета
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
"Билайн" пока не получал документов от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России насчет отмены платы за раздачу интернета с мобильных устройств, после поступления оператор... ПРАЙМ, 18.09.2023
телеком, технологии, новости, билайн, фас, интернет
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. "Билайн" пока не получал документов от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России насчет отмены платы за раздачу интернета с мобильных устройств, после поступления оператор будет изучать их, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Билайн".
"Комментировать пока нечего, от ФАС никаких документов по теме пока не получили. Как поступят — будем изучать", — говорится в сообщении.
Ранее в понедельник ФАС сообщила, что направила предупреждение операторам "большой четверки" (это, помимо "Билайна", МТС, "Мегафон" и Теле2) о том, что они в течение месяца должны прекратить взимать плату за раздачу интернета с мобильных устройств.
ФАС начала в августе проверку жалоб абонентов на это. В итоге ведомство установило, что в действиях сотовых операторов содержатся признаки нарушения "Закона о защите конкуренции".