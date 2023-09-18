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2023
https://1prime.ru/telecom/20230918/841770484.html
"Мегафон" не получали предупреждения об отмене платы за раздачу интернета
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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"Мегафон" пока не получал официального предупреждения от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России насчет отмены платы за раздачу интернета с мобильных устройств, после... ПРАЙМ, 18.09.2023
телеком, технологии, новости, россия, фас, мегафон, предупреждение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 сен— ПРАЙМ. "Мегафон" пока не получал официального предупреждения от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России насчет отмены платы за раздачу интернета с мобильных устройств, после поступления оператор будет изучать их, заявили в пресс-службе "Мегафон".
"Мы пока не получали официального предупреждения от ведомства. Когда мы увидим полный документ, мы сможем как проанализировать последствия этих требований регулятора, так и определиться с дальнейшими шагами", — говорится в сообщении.
Ранее в понедельник ФАС сообщила, что направила предупреждение операторам "большой четверки" (это, помимо "Мегафона", МТС, "Билайн" и Теле2) о том, что они в течение месяца должны прекратить взимать плату за раздачу интернета с мобильных устройств.
"Ведомство установило, что операторы навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи путем установления платы за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств", — говорится в сообщении ведомства.
ФАС начала в августе проверку жалоб абонентов на это. В итоге ведомство установило, что в действиях сотовых операторов содержатся признаки нарушения "Закона о защите конкуренции".