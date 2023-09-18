МОСКВА, 18 сен— ПРАЙМ. "Мегафон" пока не получал официального предупреждения от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России насчет отмены платы за раздачу интернета с мобильных устройств, после поступления оператор будет изучать их, заявили в пресс-службе "Мегафон". ФАС призвала операторов связи отменить плату за раздачу трафика

"Мы пока не получали официального предупреждения от ведомства. Когда мы увидим полный документ, мы сможем как проанализировать последствия этих требований регулятора, так и определиться с дальнейшими шагами", — говорится в сообщении.

Ранее в понедельник ФАС сообщила, что направила предупреждение операторам "большой четверки" (это, помимо "Мегафона", МТС, "Билайн" и Теле2) о том, что они в течение месяца должны прекратить взимать плату за раздачу интернета с мобильных устройств.

"Ведомство установило, что операторы навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи путем установления платы за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств", — говорится в сообщении ведомства.

ФАС начала в августе проверку жалоб абонентов на это. В итоге ведомство установило, что в действиях сотовых операторов содержатся признаки нарушения "Закона о защите конкуренции".