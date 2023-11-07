МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Минцифры следит за ситуацией с аварией на подводной линии связи "Ростелекома" в Финском заливе, сообщили в пресс-службе министерства. Власти Швеции: подводный кабель между Швецией и Эстонией повредили извне

"Авария никак не отразилась на пользователях. Связь функционирует в штатном режиме. Технические службы уже приступили к проведению восстановительных работ", — говорится в сообщении.

Повреждение кабеля связи "Балтика", идущего в Калининградскую область через экономическую зону Финляндии, было зафиксировано 7 октября. Место повреждения расположено в 28 километрах от участка газопровода Balticconnector, который был поврежден 8 октября.

Ранее во вторник в пресс-службе "Ростелекома" сообщили, что ремонт поврежденного кабеля связи займет около десяти рабочих дней.

"Ростелеком" уведомил Финляндию о выходе кабеля из строя и о намерении выехать на место для проведения ремонтных работ 12 октября, но финские власти попросили отложить ремонт из-за расследования инцидента с Balticconnector. В понедельник, 6 ноября, финское минэкономики сообщило, что Россия приступила к ремонтным работам.

Кабель "Балтика" — это кабель подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) длиной около 1000 километров между Санкт-Петербургом и Калининградом, частично проходящий через экономические зоны Финляндии (377 км) и Швеции (395 км).