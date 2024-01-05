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2024
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"Уничтожили почти все". В СБУ пожаловались на российских хакеров
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Кибератака на крупнейшего украинского оператора связи "Киевстар" привела к разрушению почти всех сетей, заявил в беседе с информагентством Reuters глава департамента... ПРАЙМ, 05.01.2024
новости, телеком, экономика, мировая экономика, технологии, украина, сбу, киевстар, хакерская атака, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Кибератака на крупнейшего украинского оператора связи "Киевстар" привела к разрушению почти всех сетей, заявил в беседе с информагентством Reuters глава департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.
По словам Витюка, которые передает агентство, "атака уничтожила почти все", включая тысячи виртуальных серверов и компьютеров, это первый пример разрушительной кибератаки, которая "полностью уничтожила ядро оператора связи".
При этом начальник департамента кибербезопасности выразил уверенность, что кибератака была нацелена на нанесение психологического удара и сбор разведывательной информации. Российские хакеры, по его данным, проникли в систему "Киевстара" как минимум с мая 2023 года.
"Эта атака — большой сигнал, большое предупреждение не только для Украины, но и для всего западного мира, чтобы они поняли, что никто не является неприкасаемым", — заявил Витюк.