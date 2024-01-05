МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Кибератака на крупнейшего украинского оператора связи "Киевстар" привела к разрушению почти всех сетей, заявил в беседе с информагентством Reuters глава департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк. Полковник СБУ пожаловался на российское оружие, с которым нельзя справиться

По словам Витюка, которые передает агентство, "атака уничтожила почти все", включая тысячи виртуальных серверов и компьютеров, это первый пример разрушительной кибератаки, которая "полностью уничтожила ядро оператора связи".

При этом начальник департамента кибербезопасности выразил уверенность, что кибератака была нацелена на нанесение психологического удара и сбор разведывательной информации. Российские хакеры, по его данным, проникли в систему "Киевстара" как минимум с мая 2023 года.

"Эта атака — большой сигнал, большое предупреждение не только для Украины, но и для всего западного мира, чтобы они поняли, что никто не является неприкасаемым", — заявил Витюк.