МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Мошенники взламывают аккаунты россиян в социальных сетях и мессенджерах, чтобы добыть их голосовые сообщения и затем использовать для обмана родных и близких, сообщил Сбербанк. В ЦБ рассказали, к кому чаще всего обращаются за помощью мошенники

"Мошенники выманивают деньги с помощью подделки голоса. Злоумышленники взламывают аккаунт человека в соцсети или мессенджере и находят в переписках записанные им голосовые сообщения. После этого, используя искусственный интеллект, создают аудиозаписи якобы от лица владельца аккаунта", — предупреждает банк в своем мобильном приложении.

Ранее ЦБ предупредил, что мошенники для обмана россиян стали чаще создавать адресные схемы и даже имитировать голоса родных и знакомых потенциальной жертвы.

Там указывается, что после подделки голосового сообщения мошенники просят знакомых человека, чей профиль взломали, одолжить денег.

Для защиты "Сбер" рекомендует подключить двухфакторную аутентификацию во всех сервисах, где это возможно, а также, получив просьбу от знакомого прислать деньги, рекомендует перепроверить информацию, позвонив по телефону.