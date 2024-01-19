МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Абоненты "Билайна" по всей России жалуются на работу оператора, зафиксировано 3,2 тысячи жалоб, следует из данных сайта "Сбой.рф". "Билайн" и Kaspersky "объединятся" для борьбы с мошенничеством

По данным сервиса, почти одинаковое число жалоб поступает из Нижегородской области и Москвы — 23 процента и 22 процента соответственно. За ними следует Самарская область — 11 процентов и Татарстан — 9 процентов.

Отмечается, что о сбоях в работе сообщили также в Санкт-Петербурге, Башкирии, Чувашии, Саратовской, Московской и Оренбургской областях, а также в Краснодарском крае.

Кроме того, сообщается, что в Самаре, Казани и Оренбургской области утром поступали сообщения о проблемах со входящими и исходящими звонками. Жители Самары жаловались на отсутствие сети, а также не могли совершать исходящие звонки.

Сайт "Сбой.рф" ведет мониторинг сбоев и отключений на популярных интернет-ресурсах.