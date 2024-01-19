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2024
https://1prime.ru/telecom/20240119/842838424.html
Россияне сообщили о сбоях в работе "Билайна"
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Абоненты "Билайна" по всей России жалуются на работу оператора, зафиксировано 3,2 тысячи жалоб, следует из данных сайта "Сбой.рф". По данным сервиса, почти одинаковое число жалоб... ПРАЙМ, 19.01.2024
телеком, технологии, новости, россия, сбой, билайн
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Абоненты "Билайна" по всей России жалуются на работу оператора, зафиксировано 3,2 тысячи жалоб, следует из данных сайта "Сбой.рф".
По данным сервиса, почти одинаковое число жалоб поступает из Нижегородской области и Москвы — 23 процента и 22 процента соответственно. За ними следует Самарская область — 11 процентов и Татарстан — 9 процентов.
Отмечается, что о сбоях в работе сообщили также в Санкт-Петербурге, Башкирии, Чувашии, Саратовской, Московской и Оренбургской областях, а также в Краснодарском крае.
Кроме того, сообщается, что в Самаре, Казани и Оренбургской области утром поступали сообщения о проблемах со входящими и исходящими звонками. Жители Самары жаловались на отсутствие сети, а также не могли совершать исходящие звонки.
Сайт "Сбой.рф" ведет мониторинг сбоев и отключений на популярных интернет-ресурсах.