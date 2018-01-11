Американский хакер 13 лет следил за компьютерами тысяч пользователей всего мира

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Житель американского штата Огайо Филлип Дурачински на протяжении 13 лет вел слежку за тысячами персональных компьютеров пользователей по всему миру посредством заражения вирусами, а также использовал программу слежения. Об этом сообщает в четверг РИА Новости со ссылкой на заявление министерства юстиции США.

Американец обвиняется по 16 пунктам, отметили в Минюсте.

как следует из обвинения, хакер разработал вирусную программу под названием Fruitfly, которая давала обвиняемому контролировать зараженные компьютеры и файлы, хранящиеся на них, а также делать скриншоты экранов и перехватывать данные клавиатуры пользователей зараженных ПК.

Помимо этого, отмечается в заявлении, Дурачински удаленно включал камеры и микрофоны на этих устройствах и записывал аудио и видеофайлы. В одном из случаев, поясняют правоохранители, он скачал миллионы порнографических изображений с ПК одной из жертв, в том числе - порнографию с детьми.

Министерство юстиции отмечает, что хакер воровал персональные данные своих жертв, в том числе - банковские, налоговые и медицинские данные, а также фотографии.