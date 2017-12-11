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"Дочка" АФК "Система" продала 9,6 млн акций МТС структуре оператора за 2,5 млрд руб


Компании / Технологии

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. "Дочка" АФК "Система" AFKS— Sistema Finance S.A. продала 9,6 миллиона обыкновенных акций МТС MTSS структуре оператора — ООО "Стрим Диджитал" за 2,5 миллиарда рублей, сообщила АФК.

"АФК "Система"... сообщает, что ее дочерняя компания Sistema Finance S.A. продала 9,57 миллиона обыкновенных акций ПАО "МТС" дочернему обществу МТС, ООО "Стрим Диджитал", в рамках программы выкупа акций МТС, одобренной советом директоров МТС в апреле 2016 года и действующей до апреля 2019 года. Сумма сделки составила приблизительно 2,527 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Согласно условиям программы, количество акций для целей сделки было рассчитано на основе числа обыкновенных акций и американских депозитарных акций МТС, приобретенных ООО "Стрим Диджитал" в декабре 2017 года на открытом рынке, пропорционально эффективной доле группы АФК "Система" в капитале МТС.

По итогам реализации программы в декабре 2017 года эффективная доля группы АФК "Система" в капитале МТС не изменилась и составила 50,004%.

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